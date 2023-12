Solidarietà: Avis Toscana, aumentano donazioni di sangue e numero di soci, uno su due è donna

Aumentano sia le donazioni di sangue e plasma sia i soci: per Avis Toscana si chiude un anno in positivo. Al 30 novembre 2023, ultimo dato disponibile, le donazioni in Toscana sono state 97.336, 277 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari allo 0,3%. Le prenotazioni per donare sangue sono state 72.688, con una flessione del 2% rispetto al 2022, ma le donazioni di plasma sono cresciute del 6,3% (sono state 21.378 contro 20.117) e quelle dei multicomponenti 17,8% in più (3.270 contro 2.777). Crescono del 4% i toscani che hanno deciso di diventare soci Avis e un nuovo socio su due è donna. In controtendenza l’indice di donazione, che indica il numero medio di donazioni effettuate da un donatore nell’arco dell’anno, attualmente si attesta a 1,86, registrando un leggero calo rispetto agli anni precedenti. Questo evidenzia una minore frequenza di donazioni da parte dei donatori. “Ringraziamo tutte le persone che hanno donato il sangue: farlo è un gesto di generosità, di altruismo necessario perché aiuta a salvare vite”, sono le parole di Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana.

Avis sollecita a donare anche durante le festività natalizie, attraverso un video di auguri che invita a “Mettersi in gioco”. “Mettersi in gioco per donare qualcosa agli altri è per noi la massima espressione dello spirito delle festività, per questo non smettiamo di donare e invitiamo tutti a farlo”, conclude Firenze.

