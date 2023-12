Diocesi: Fermo, la Luce della pace di Betlemme in cattedrale per il ricordo del beato padre Antonio Grassi

Dal dicembre 2021 è sepolto nella cripta della Cattedrale, a Fermo, in una splendida urna di cristallo, padre Antonio Grassi, il beato fermano dell’Ordine di San Filippo Neri. Vissuto nel 1600, è stata una figura importante per la città (e non solo), uomo di pace. La sua memoria liturgica ricorre il 15 dicembre, ma da un paio di anni tale ricorrenza si festeggia in cattedrale la domenica successiva alla data, nella messa delle 12 presieduta dall’arcivescovo, a conclusione della quale davanti l’urna del beato, viene recitata una preghiera di invocazione alla pace.

In una nota diffusa oggi viene sottolineato che nella celebrazione domenicale del 17 dicembre, al ricordo di colui che è stato definito “l’Angelo della pace”, il Servizio diocesano di Pastorale giovanile ha voluto aggiungere un messaggio forte ed importante facendo arrivare proprio nella cattedrale la Luce della pace di Betlemme. Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, una delegazione di giovani ha raggiunto la stazione ferroviaria di Civitanova Marche e, dalle mani degli scout che con impegno hanno portato la fiamma della pace in tutta Italia, hanno acceso la lampada che domenica è stata portata in processione all’altare al momento dell’accensione della terza candela di Avvento. Lampada che poi è stata portata in cripta al momento della preghiera dell’arcivescovo Rocco Pennacchio davanti alle spoglie del beato Antonio Grassi, e che è stata lasciata lì, accesa, come promemoria nell’essere operatori di pace.

