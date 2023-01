Diocesi: Prato, il vescovo ringrazia i carabinieri per impegno a risolvere il furto sacrilego

Il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini, ringrazia i Carabinieri “per tutto l’impegno che hanno profuso nel risolvere nel minor tempo possibile il gravissimo fatto avvenuto nella basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci”. “Purtroppo – aggiunge il presule – le ostie consacrate non sono state ritrovate, nei prossimi giorni faremo un gesto pubblico, una celebrazione in riparazione della profanazione dell’Eucarestia. Come ho già detto: il nostro proposito è quello di ripristinare il senso dell’Eucarestia in mezzo a noi”. Intanto, questa mattina alle 7.30, mons. Nedo Mannucci, già rettore della basilica di San Vincenzo e Santa Caterina, ha celebrato una messa con la comunità monastica, ancora sgomenta per quanto accaduto, in riparazione per la profanazione dell’Eucarestia. Anche nel pomeriggio la messa prefestiva viene celebrata dal rettore, don Paolo Baldanzi, secondo questa intenzione. Il furto della pisside d’argento contenente cinquanta ostie consacrate – ricorda la diocesi in una nota – è avvenuto alla vigilia della tradizionale festa di Santa Caterina de’ Ricci, alla quale è dedicata la basilica retta dalle suore Domenicane di clausura. Ogni anno il 4 febbraio, memoria liturgica della Santa, compatrona della città di Prato, sono in programma delle solenni celebrazioni. Inoltre il 2023 è un anno particolare perché chiude i festeggiamenti per il cinquecentesimo anniversario della nascita della Santa, avvenuta nel 1522. Nella basilica di San Vincenzo Ferreri e Santa Caterina de’ Ricci, dove, per l’occasione, si può ottenere l’indulgenza plenaria, tutti i giorni alle 7.30 (la domenica ore 8) c’è la recita delle lodi; alle 17 i vespri. Ecco il calendario delle celebrazioni. Giovedì 2 febbraio alle 8, messa celebrata da mons. Nedo Mannucci; alle 17.300, da mons. Carlo Stancari, anima il coro della parrocchia di S. Ippolito di Vernio, a fine messa la benedizione dei bambini. Venerdì 3 febbraio, alle 8, messa celebrata da padre Matteo Pedrini; alle 17.30 presiede la celebrazione eucaristica mons. Nerbini, concelebrano i Canonici del Capitolo della Cattedrale, anima la Corale don Giunti della parrocchia di Galciana. Sabato 4 febbraio, Solennità di S. Caterina de’ Ricci, alle 8, messa celebrata da don Luca Rosati; alle 10.30, celebra padre Damiano Grecu; alle 17.30 padre Manuel Russo, anima il coro delle Suore Domenicane di Iolo. Domenica 5 febbraio, alle 8.30, celebra la messa don Marco Galgano; alle 17.30 don Silvano Pagliarin, anima il coro della parrocchia S. Maria della Pietà.