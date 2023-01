Diocesi: Ittiri, il 1° febbraio incontro culturale “In ascolto delle persone e del territorio”

(foto diocesi Sassari)

È in programma per mercoledì 1° febbraio, alle ore 19 nel salone parrocchiale della chiesa di San Pietro in Vincoli a Ittiri, l’incontro culturale dal titolo “In ascolto delle persone e del territorio”, aperto a tutti ma destinato in particolare a operatori pastorali, operatori culturali, associazioni culturali, educatori, amministrazioni che operano nel territorio. Un appuntamento organizzato dalla Fondazione accademia, casa di popoli, culture e religioni, in occasione della visita pastorale di mons. Gian Franco Saba, vescovo di Sassari, che secondo quanto riportato nel comunicato, ricalca i convegni già organizzati dalla stessa fondazione a Porto Torres, Sorso e Sennori, Stintino e Campanedda, dedicati all’ascolto delle esigenze dei bisogni formativi nei diversi ambiti presenti nel territorio. La tavola rotonda sarà un momento di dialogo al quale prenderà parte anche il presidente della Fondazione Gian Franco Saba, oltre che l’opportunità per presentare la missione della Fondazione, l’offerta formativa accademica e pastorale, le iniziative culturali promosse.