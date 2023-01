Diocesi: Como, dal 1° febbraio “Far fuori l’oratorio”. Incontri con Petrosino, Bignardi e Rivoltella

Prenderà il via il 1° febbraio la nuova edizione di “Far fuori l’oratorio”, ciclo di incontri formativi promosso dalla Pastorale giovanile vocazionale della diocesi di Como “per provocare un pensiero, una riflessione ed attivare processi nelle nostre comunità”. “Gli appuntamenti – viene spiegato dagli organizzatori – saranno ben tre e questa volta vi proponiamo di partecipare in presenza, per chi potrà. Per i più lontani ci sarà comunque la possibilità di seguire le serate in streaming”. Si parte mercoledì con il filosofo Silvano Petrosino che, alle 20.45 presso il Seminario vescovile, interverrà sul tema “Dal bene ricevuto a quello accolto: il fondamento della speranza nei giovani!”. Venerdì 10 febbraio, sempre alle 20.45 presso il Seminario vescovile, sarà la pedagogista e ricercatrice Paola Bignardi a riflettere su “D(io) a modo mio! La fede dei giovani oggi. L’oratorio: una strada che porta a Dio?!?!”. Chiuderà il ciclo, venerdì 17 febbraio, alle 20.45 presso il Salone Ipogeo di Morbegno, Pier Cesare Rivoltella, presidente e direttore del Cremit dell’Università Cattolica, a parlare de “I media come luoghi e tempi di annuncio ai giovani”. Oltre a sottolineare che si tratta di “un’occasione per formarsi e farsi provocare, un modo per rileggere e riflettere sulle proprie comunità e realtà oratoriane”, dalla Pastorale giovanile vocazionale ricordano che per partecipare è necessario iscriversi compilando il form on line.