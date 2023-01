A Sua Immagine: nella puntata di oggi il ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio. Domani focus sul monachesimo

Quasi due anni fa, il 22 febbraio del 2021, mentre si recava a visitare un progetto dell’Onu che si occupa di assistenza alimentare per bambini, è stato ucciso Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo. A Sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno, intervisterà Zakia Seddiki, sua moglie, madre di tre bambine, che ha raccolto la sua eredità e ha rilanciato l’Associazione Mama Sofia fondata con il marito. Si occupa di sostegno educativo, alimentare, sanitario dei bambini africani. A seguire, “Le Ragioni della Speranza” con don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi in viaggio per l’Italia. Questo sabato a Milano, alla scoperta di Libera Masseria: quello che un tempo era un bene di una famiglia mafiosa, grazie all’impegno di molti giovani è diventato un presidio di bellezza e di giustizia sociale, un esempio di come la mafia si possa sconfiggere ma anche raccontare, affinché le nuove generazioni imparino a denunciare e a sviluppare anticorpi per ogni tipo di comportamento illegale. Con i volontari di Libera Masseria don Giordano riflette su fame e sete di giustizia. A seguire, incontro con Giulia Cicoli e Nicolò Govoni, fondatori di Still I Rise, organizzazione indipendente nata per offrire istruzione e protezione a bambini svantaggiati. Pace e giustizia i temi al centro della loro intervista.

Domani, dalle 10.30, in vista della giornata mondiale della vita consacrata, “A Sua immagine” dedicherà la puntata al monachesimo, una scelta religiosa fondamentale per la storia della fede che è anche una delle modalità in cui la vita consacrata si concretizza. Ospiti, Agostino Giovagnoli, docente di storia all’Università Cattolica, e dom Stefano Visintin, abate dell’abbazia di Praglia e professore al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, che prima della vocazione era un fisico nucleare. Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Maddalena di Morano Calabro. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.