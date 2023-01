Diocesi: Alghero-Bosa, lunedì mattina a Padria convegno “Unioni dei Comuni e politiche per la gioventù”

“Unioni dei Comuni e politiche per la gioventù. Scuola-famiglia-lavoro”. Questo il tema al centro del convegno che si terrà lunedì 30 gennaio, a Padria, per iniziativa dell’Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro della diocesi Alghero-Bosa. I lavori prenderanno il via alle 9.30 presso l’ex convento dei Frati francescani; interverranno Alberto Merler, sociologo dell’Università di Sassari, Angelo Parodi, dirigente dell’Istituto tecnico “Angelo Roth” di Alghero, Fausto Mura, dell’associazione culturale “Nino Carrus” di Borore, Giuseppa Angela Dettori, assessore alla Cultura, politiche sociali e politiche educative del Comune di Padria, gli studenti del Liceo scientifico “A. Segni” di Pozzomaggiore, Maria Chiara Sedda, docente in Istituti superiori, Giulia Costa, giovane imprenditrice di Padria, Tonino Pischedda, già primo presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu. Spazio poi ad una tavola rotonda con i presidenti delle Unioni dei Comuni del territorio coordinata da Gianbattista Ledda, sindaco di Sennariolo. Le conclusioni saranno affidate a Tonino Baldino, direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e il lavoro.