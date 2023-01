Diocesi: Genova, il 23 febbraio un convegno su “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale”

Un’occasione per “sensibilizzare e informare il clero su questo tema delicato e molto attuale”. È questo lo scopo del convegno “La tutela dei minori e delle persone vulnerabili nell’ambito ecclesiale” che si terrà nella mattinata di giovedì 23 febbraio presso il Santuario di Gesù Bambino di Arenzano, in provincia di Genova. Il convegno è organizzato dal Servizio regionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Regione ecclesiastica ligure ed è rivolto a tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi. L’incontro sarà animato da Gottfried Ugolini, sacerdote della diocesi di Bolzano-Bressanone ed esperto della materia nonché membro della Presidenza del Servizio nazionale tutela minori e persone vulnerabili presso la Cei. Il programma dei lavori prevede: alle ore 10 l’inizio del convegno cui seguirà la celebrazione liturgica dell’ora terza. Dopo il saluto di mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia e delegato della Conferenza episcopale ligure per il Servizio tutela minori e persone vulnerabili della Cei, si terrà la relazione di Ugolini. Dopo la relazione e la pausa caffè gli intervenuti potranno porre domande al relatore e chiedere ulteriori precisazioni o approfondimenti. I sacerdoti e i religiosi interessati possono anche prenotare il pranzo previo accordo con la Curia diocesana di ciascuno.