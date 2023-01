Diocesi: Catania, dal 14 al 21 maggio il Festival della comunicazione

L’arcidiocesi di Catania ospiterà dal 14 al 21 maggio 2023 il XVIII Festival della Comunicazione, dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza”. L’evento è promosso dalle Paoline e dai Paolini ,da 18 anni, per svolgere in modo significativo la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, in programma quest’anno il 21 maggio, sul tema, scelto dal Papa, “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)”. La manifestazione – si legge in una nota – include una serie di appuntamenti pre-festival, a partire dal 18 aprile, in diversi luoghi significativi del capoluogo etneo. Si tratta di un articolato viaggio dall’ascolto alla parola attraverso diversi linguaggi: dal giornalismo ai libri, dalle arti grafiche alla fotografia, dalla musica al teatro, dal digitale ai laboratori manuali. Il programma (pre-festival e Festival) prevede più di 40 eventi, tutti gratuiti, divisi in 20 giorni (cinema, musica, teatro, arte, presentazione di libri, conferenze tematiche, attività laboratoriali) per bambini, ragazzi, giovani, adulti; il tutto si concluderà domenica 21 maggio con la celebrazione eucaristica in Cattedrale, presieduta da mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Tra i nomi noti interverranno: Catena Fiorello, Eraldo Affinati, Daniele Mencarelli, mons. Vincenzo Paglia, mons. Domenico Pompili, Nello Scavo, Giuseppe La Venia, Marco Carrara, don Dario Viganò, don Marco Pozza, Bruno Mastroianni, Marinella Perroni, Adriana Valerio, Vincenzo Corrado, Massimiliano Padula, Salvo La Rosa, Luca Madonia, Mario Incudine, don Dino Mazzoli.