Spiritualità: Catania, un pellegrinaggio a Lourdes bloccato da un guasto al volo di stamattina

La compagna aerea annulla improvvisamente il volo delle 6,30 a sessantacinque pellegrini siciliani diretti a Lourdes, che rimangono bloccati all’aeroporto di Catania. La causa del rinvio del volo è stato un guasto all’ aeromobile, comunicato al tour operator, alle 5 del mattino. Il volo è stato rinviato alle 16,30 del pomeriggio. A dover rinviare la partenza un gruppo di pellegrini di Ali Terme, accompagnati dal parroco don Vincenzo D’Arrigo, di Misterbianco, Catania e Carlentini. I pellegrini, di cui due diversamente abili, grazie alla sensibilità del tour operator, sono stati trasferiti in un hotel vicino all’aeroporto “Fontanarossa” dove sono stati rifocillati e accuditi ricevendo l’adeguata assistenza. I pellegrini dovevano arrivare questa mattina, alle 9,30, a Lourdes per raggiungere la Grotta delle Apparizioni e partecipare all’apertura del pellegrinaggio, ma in aerostazione hanno fatto l’amara scoperta. Diversi momenti di tensione tra i pellegrini che delusi hanno protestato. “Eravamo all’aeroporto – racconta Salvatore Di Salvo, giornalista – in attesa che aprisse il gate, ma ad un certo punto ci hanno comunicato che il volo, previsto per le ore 6,30 era stato rinviato alle 16,30 del pomeriggio per un guasto. L’agenzia ci ha trasferito in bus in un hotel, vicino all’aeroporto, a sue spese, fino al pomeriggio”. Il rammarico è per non aver potuto partecipare alla cerimonia d’apertura del pellegrinaggio né di recuperare la giornata di oggi: “Il tour operator ha comunicato la possibile riprogrammazione del pellegrinaggio, ma le ferie programmate non ci permettono di spostare il pellegrinaggio”.