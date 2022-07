Rogazionisti: padre Bruno Rampazzo confermato superiore generale

(Foto Rogazionisti)

Il XIII Capitolo generale dei Rogazionisti ha confermato ieri per altri sei anni padre Bruno Rampazzo nell’incarico di superiore generale. Nato il 1° gennaio 1957 a Campodoro, in provincia di Padova, è l’undicesimo successore del fondatore sant’Annibale Maria Di Francia. In precedenza era stato 24 anni missionario nelle Filippine. I Rogazionisti, che sono sparsi in 28 nazioni del mondo con 104 comunità, nel Capitolo generale in corso stanno affrontando il tema dell’unità, del coordinamento e della condivisione della vita religiosa, in sintonia con il cammino sinodale della Chiesa, richiamato da Papa Francesco in un messaggio a loro indirizzato.