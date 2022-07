Movimenti: RnS, da domani a Collevalenza la Scuola di animazione carismatica

“‘Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri… chi esercita un ufficio lo compia con l’energia ricevuta da Dio’ (cf I Pietro, 4 10-11). Carismatici, discepoli, missionari”. Sarà questo il tema che, sulla scia della recente 44ª Convocazione nazionale giubilare su base regionale, guiderà la prossima Scuola di animazione carismatica promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo. Quest’anno la Scuola si svolgerà dal 26 al 31 luglio, presso la Casa del Pellegrino in Collevalenza (Pg). Saranno interessati i Ministeri di animazione della preghiera, musica e canto, intercessione per i sofferenti, ecumenismo e il servizio danza. Presenti come équipe i cinque delegati nazionali dei Ministeri coinvolti. Intenso il programma delle sei giornate, scandito da sei relazioni plenarie, cinque simposi suddivisi per Ministeri, dieci workshop interministeriali e sei celebrazioni eucaristiche (in una delle quali sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi). La Scuola terminerà con il mandato finale. Come dichiara Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, “occorre dare più credito all’azione dello Spirito Santo, che suscita ancora carismi e ministeri come provvidenza per la Chiesa e risposta alle necessità degli uomini e delle donne del nostro tempo. Carismatici si nasce con il battesimo, ma missionari si diventa mediante i ministeri, che sono i carismi in azione. C’è bisogno di rimettere in auge la ministerialità carismatica nella Chiesa, per cui una Scuola di animazione risponde davvero alle attese di tanti e ci permette di guardare.