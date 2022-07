Brasile: “Fraternità e fame” il tema della Campagna di fraternità 2023, presentato il manifesto

(Foto: Conferenza episcopale del Brasile)

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha presentato, in seguito a un concorso, il manifesto della Campagna di Fraternità 2023, che avrà per tema “Fraternità e fame”, e come motto “Date loro da mangiare voi stessi” (Mt 14,16).

“Vediamo sulla locandina la mappa del Brasile, Paese considerato il granaio del mondo, ma che porta con sé una grande contraddizione: la fame è reale e oggi colpisce circa 33,1 milioni di brasiliani. Sotto i riflettori contempliamo le mani che condividono e danno vita alla solidarietà guidata dalla fede. Riso e fagioli, cibo per la gente, passano nelle mani di uomini e donne che sanno che la soluzione al problema della povertà e della fame non è solo nelle risorse economiche ma nella vita fraterna. Nessuno dovrebbe soffrire la fame quando viviamo veramente da fratelli e sorelle”. In questo modo l’episcopato brasiliano ha presentato il manifesto, che accompagnerà attività e iniziative, in particolare durante la Quaresima.

Subito dopo il 18° Congresso eucaristico nazionale, che si svolgerà a Recife, dall’11 al 15 novembre 2022, e avrà come tema “Il pane su ogni tavola”, la Chiesa in Brasile si troverà, così, ad affrontare per la terza volta il flagello della fame durante la propria campagna quaresimale, dopo il 1975 e il 1985.