Diocesi: Pistoia, mons. Tardelli positivo al Covid. La chiusura della porta santa per Anno jacobeo presieduta stasera da mons. Carlesi

Alla vigilia dei festeggiamenti iacobei, nella diocesi di Pistoia, il vescovo Fausto Tardelli è risultato positivo al Covid. “Al termine dell’anno santo iacobeo – afferma con rammarico il presule -, avrei desiderato accompagnare la Chiesa di Pistoia nell’ultima tappa di questo tempo di grazia. Adesso mi sento un po’ come Mosè sul monte Nebo, dal quale intravide la terra promessa, ma senza poter condividere con il popolo gli ultimi passi dell’esodo. Sarò comunque partecipe con il cuore e la preghiera ai momenti finali dell’Anno giubilare. A tutti rivolgo la mia paterna benedizione chiedendo, per la città e la diocesi tutta, l’intercessione di San Jacopo Apostolo”.

La messa pontificale di oggi 25 luglio, solennità di San Jacopo, è stata presieduta alle ore 11 dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.

La messa per la fine dell’Anno Santo iacobeo con la chiusura della Porta Santa delle ore 18 sarà presieduta da don Luca Carlesi, arciprete della cattedrale di San Zeno. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Tvl Tv Libera (canale 14 dgt).