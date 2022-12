Editoria: Pontificia Accademia di Teologia, dedicato al card. Ravasi l’ultimo numero della rivista Path

Il card. Ravasi con mons. Staglianò (Ph. Sir)

La Pontificia Accademia di Teologia ha dedicato al card. Gianfranco Ravasi, in occasione del suo ottantesimo compleanno, l’ultimo numero della rivista Path. La pubblicazione semestrale, edita da If-Press, attraverso l’autorevole contributo di teologi, docenti universitari, esperti internazionali rappresenta da vent’anni un autorevole spazio di approfondimento e di studio non solo per i membri dell’accademia, ma anche per chiunque voglia approfondire aspetti teologici e di fede.

Il fascicolo monografico, intitolato “Ateismo religioso e ricerca di Dio”, è stato consegnato ieri al presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura nel corso di un incontro con i componenti del consiglio accademico guidati dall’attuale presidente mons. Antonio Staglianò e dal suo predecessore mons. Ignazio Sanna, che ha coordinato la realizzazione del numero monografico della rivista durante il suo mandato.

Ravasi ha ringraziato i rappresentanti della Path ricordando il suo profondo legame con la Pontificia Accademia di Teologia. Il cardinale nel suo intervento ha proposto uno sguardo orientato verso il futuro suggerendo due grandi traiettorie, condivise sia dall’attuale presidente sia dal presidente precedente sia dal mondo accademico che ruota attorno a questa istituzione della Santa Sede. “All’interno dell’Accademia la ricerca – ha detto Ravasi – è fondamentale, ma all’esterno occorre entrare nelle piazze, anche quelle virtuali, nei percorsi della cultura contemporanea, essere in contatto con la varietà delle discipline esterne che non sono solo quelle teologiche ma anche quelle della scienza, delle arti, della filosofia”. L’’altra traiettoria proposta è stata quella finalizzata alla collaborazione con il Cortile dei Gentili, l’istituzione per il dialogo tra credenti e non credenti fondata da Ravasi, attraverso uno o più eventi su temi teologici alti. “Penso prima di tutto al tema stesso di Dio, alla Trascendenza, ma anche a quello cosmologico e alla creazione”. Mons. Staglianò ha condiviso le parole di Ravasi, sottolineando che il lavoro della Pontificia Accademia di Teologia non si limiterà soltanto alla ricerca teologica ma anche alla divulgazione e alla comunicazione della teologia: “Nell’impegno teologico che la Path svilupperà nell’immediato futuro, il cardinal Ravasi resterà una guida sicura e un compagno di strada, in particolare nel dialogo con i non credenti, il cui metodo ha sperimentato nel Cortile dei Gentili. La sua capacità di dominare i plurali campi del sapere ci rende sereni e ci sarà di aiuto nel nostro lavoro di evangelizzazione della cultura”.