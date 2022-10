Papa Francesco: nomina nuovi membri della Pontificia Accademia per la Vita

Nuovi membri per la Pontificia Accademia per la Vita (Pav). Papa Francesco ha nominato membri del Consiglio direttivo della Pav mons. Noël Simard, vescovo di Valleyfield (Canada); mons. Philippe Bordeyne, preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; p. Jacques Koudoubi Simporé, rettore dell’Università San Tommaso d’Aquino e direttore del Centro di Ricerca Biomolecolare Pietro Annigoni in Ouagadougou (Burkina Faso); suor Margarita Bofarull Buñuel, docente di Teologia morale all’Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ad Antiguo Cuscatlán (El Salvador); Laura Palazzani, professore di Filosofia deldDiritto presso la Libera Università Maria Santissima Assunta a Roma (Italia).

Il Santo Padre ha inoltre nominato membri ordinari della stessa Accademia mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio; p. Humberto Miguel Yáñez Molina; SI e i professori Carlos Centeno Cortés; Roberto Dell’Oro; Federico de Montalvo Jääskeläinen; Paolo de Tarso Ramos Ribeiro; Mariana Mazzucato; Saad Al-Din Mosaad Helaly; John N. Nkengasong; Jean Marie Okwo-Bele; Stephan Werner Sahm; Martha Margarita Luz Tarasco Michel; Sheila Dinotshe Tlou; Krzysztof Wiak.