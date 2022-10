Editoria: dal 20 ottobre in libreria “Una gioia mai provata” di p. Enzo Fortunato dedicato al presepe di san Francesco d’Assisi

Dal 20 ottobre sarà in libreria “Una gioia mai provata”, il nuovo libro di p. Enzo Fortunato dedicato al presepe di san Francesco d’Assisi che compie 800 anni. In questo volume – si legge in un comunicato di presentazione dell’edizione San Paolo – l’autore, che a quella città è strettamente legato, ne ripercorre la storie e la spiritualità. Si parte da dove tutto ebbe inizio, dalla grotta della natività di Betlemme; si prosegue alla volta di Greccio, dove san Francesco ha realizzato il primo presepe vivente; si arriva quindi nella Basilica Superiore di Assisi, nella quale la natività è raffigurata in modo struggente. Il volume ha una prefazione scritta da mons. Domenico Pompili che così conclude. “Riscoprire la bellezza della scena semplice di Greccio, così come imparare ad aprirsi al prossimo con gratuità e senza preconcetti – e perché no, con un pizzico di sana e creativa follia – ci aiuterà a fissare nella mente e nell’animo il senso puro della nostra esistenza. L’immagine che ne verrà fuori sarà davvero mirabile, ben più di quella ottenuta con un moderno ‘filtro bellezza’”.