Diocesi: Urbino, l’11 novembre convegno su “Fine vita & suicidio assistito – diritto o scorciatoia per l’eutanasia”

(Foto arcidiocesi di Urbino)

“Fine vita & Suicidio assistito – Diritto o scorciatoia per l’eutanasia. Scienza, coscienza e compassione a confronto”. Questo il titolo di un convegno promosso dall’arcidiocesi di Urbino che si terrà venerdì 11 novembre dalle 14.30 alle 20 all’interno della chiesa di San Domenico in piazza Rinascimento a Urbino. Il convegno – si legge in un comunicato diffuso dall’arcidiocesi – ha il patrocinio dell’Opi (Ordine professioni infermieristiche) di Pesaro-Urbino e dell’Avis di Sant’Angelo in Vado. Ha anche ricevuto l’accreditamento Ecm per l’assegnazione di crediti formativi ed è rivolto alle categorie professionali accreditate come medico chirurgo di tutte le specializzazioni, odontoiatria, psicologo, assistente sanitario, infermiere, insegnante di religione, studenti di scienze religiose. Per iscrizioni inviare richiesta a Apsi (www.professionisanitarie.com).