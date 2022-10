A Sua immagine: nella puntata di oggi la storia di Vanni Oddera e la “mototerapia”. Domani focus sul Concilio Vaticano II

Nel 2009 Vanni Oddera, star del Freestyle motocross, è all’apice del successo. La sua motocicletta, passione di una vita, lo fa letteralmente volare. Ad acclamare i suoi salti spettacolari, una folla osannante, e tutto intorno feste, ragazze, lusso. Ma è un incontro casuale in un taxi a cambiargli il destino: il momento magico in cui due uomini dalle opposte fortune si guardano dritto negli occhi e afferrano lo stesso brandello di felicità. Da quell’incontro prende avvio la sua avventura più bella: la mototerapia. Il sogno che la ispira è far sentire a ragazzi malati o disabili quanto è bello il vento in faccia anche quando non c’è.

Oggi, alle 16, ad A Sua immagine, su Rai Uno, Vanni racconterà la sua storia in studio intervistato da Lorena Bianchetti con la voce dei genitori i cui figli hanno provato questa “cura”, insieme a quella dei tanti amici coinvolti in questo “folle” progetto. A seguire “Le ragioni della Speranza con suor Veronica Ghirardelli, francescana alcantarina. Attraverso il suo diario di viaggio, in città francescane italiane, conduce un percorso che diventa anche cammino interiore. La puntata di questo sabato è ambientata a Cortona, presso l’eremo Le Celle. Immersa nel silenzio dei boschi e nel verde della natura, suor Veronica incontra Maddalena Stornaiuolo, attrice e regista cresciuta a Scampia. Maddalena ha realizzato il suo sogno di lavorare a teatro e nel cinema ma ha scelto di continuare a vivere nella terra difficile di Scampia e si impegna ogni giorno per i giovani del territorio, affinché possano incontrare la bellezza del mondo e del tempo in cui vivono e perché abbiano una chance di un futuro migliore. In conclusione, Gilberto Roganti, Terziario Francescano, accompagna alla scoperta dell’eremo e spiega il legame con la vita di Francesco d’Assisi.

Nella puntata di domani, dalle 10.30, i 60 anni dal Concilio Vaticano II. Ne parleranno mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, e Agostino Giovagnoli, ordinario di Storia Contemporanea. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale Maria Assunta in Saluzzo (Cuneo). Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.