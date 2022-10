Libri: il 18 ottobre presentazione a Roma del volume “Verbum Caro”, edito per celebrare l”80° compleanno del card. Ravasi

Verrà presentato martedì 18 ottobre, a Roma, il volume “Verbum Caro”, miscellanea offerta al card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, in occasione del suo 80° compleanno. All’anteprima editoriale (Auditorium dell’Istituto Patristico Augustinianum, via Paolo VI, 25 – ore 17.30) interverranno il card. Ravasi e il card. Josè Tolentino de Mendonca, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. A presentare il volume Manlio Sodi, docente emerito di Letteratura latina medievale presso l’Università Pontificia Salesiana. I saluti introduttivi sono affidati a mons. Paul Tighe, segretario emerito del Pontificio Consiglio della Cultura; le conclusioni a mons. Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. L’incontro, accompagnato da un’esibizione del Coro della diocesi di Roma diretto da mons. Marco Frisina, sarà moderato da Paola Saluzzi.