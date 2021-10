Settimana sociale: suor Smerilli, “nei momenti di difficoltà dai cattolici vengono fuori soluzioni creative”

(da Taranto) “Dai cattolici, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, vengono fuori soluzioni creative”. Lo ha detto suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero per lo sviluppo integrale e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, che ha aperto la quarta e ultima giornata della Settimana sociale di Taranto dialogando con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, su tre parole chiave dei lavori: “alleanza, buone pratiche, conversione”. L’alleanza, secondo Smerilli, deve realizzarsi “tra le generazioni, tra i saperi: con tutti possiamo fare un pezzo di strada, se questo può aiutarci a cambiare, a trasformare questo mondo”. “Noi cattolici siamo per la vita sempre, per la dignità dell’essere umano, per la salvaguardia del pianeta che ci è stato affidato”, ha concluso la religiosa : “dobbiamo chiederci dov’è che dobbiamo fare passi di conversione nelle nostre realtà”.