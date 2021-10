Settimana sociale: mons. Santoro, “condividere i 7 punti del manifesto sull’alleanza”

(da Taranto) “Ogni delegato innanzitutto si industri a condividere e a promuovere nelle comunità di appartenenza i contenuti dell’esperienza di Taranto, in particolare i 7 punti del manifesto sull’alleanza”. E’ l’impegno chiesto da mons. Filippo Santoro, vescovo di Taranto, alle parrocchie e alle diocesi, di fronte ai mille delegati del PalaMazzola, a conclusione della 49 Settimana sociale. Questi, nel dettaglio, gli impegni da prendere sulla scorta del manifesto firmato ieri a Taranto: “Promuovere la nascita di cooperative di comunità, cooperative di consumo, comunità energetiche e gruppi di acquisto solidale (GAS); studiare, capire e valorizzare la vocazione del proprio territorio; valorizzare le aree interne anche attraverso la pastorale rurale; essere audaci nel rivedere l’impostazione della formazione verso i giovani, non aver paura di proporre nelle catechesi l’amore e la cura della casa comune; provvedere a che vi sia nelle diocesi e nelle parrocchie un referente con la relativa competenza per la pastorale sociale, del lavoro e dell’ecologia integrale; adoperarsi per la valorizzazione del ruolo della donna nella Chiesa ed in politica sostenendo misure per il tempo di cura della famiglia; favorire e partecipare ai gruppi di cittadinanza attiva che nascono dai problemi del territorio”.