(Foto Vatican Media/SIR)

“Vorrei portare un saluto ai fratelli e alle sorelle affetti da disturbi mentali e anche alle vittime, spesso giovani, di suicidi”. Così il Papa, dopo l’Angelus, ha ricordato la Giornata mondiale per la salute mentale, che si celebra oggi. “Prego per loro e loro famiglie – ha proseguito Francesco – affinché non vengano lasciati soli e discriminati, ma accolti e sostenuti”.