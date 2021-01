Solidarietà: Caritas Ugento, donati “cesti solidali” al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase

Tredici “cesti solidali De Finibus Terrae” e tre cassettine di marmellate di frutti minori sono stati donati al personale medico e infermieristico del pronto soccorso dell’Ospedale Pia Fondazione di culto e religione “Card. G. Panico” di Tricase, in provincia di Lecce, dalla Caritas diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca e dalla Fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Un gesto per mostrare “loro vicinanza e solidarietà a chi lavora in prima linea contro l’emergenza e la diffusione del contagio da Covid-19”, con prodotti artigianali e agroalimentari coltivati e trasformati nel territorio del Capo di Leuca dalla cooperativa sociale I.p.a.d. Mediterranean di Tiggiano. La cooperativa ha tra i suoi obiettivi la coltivazione e valorizzazione della “Pestanaca di Sant’Ippazio” (Daucus carota), una varietà locale di carota giallo -viola, coltivata quasi esclusivamente nel territorio di Tiggiano ed è legata alla devozione popolare del patrono Sant’Ippazio, di origini orientali, benefico per i sofferenti di ernia inguinale. La “Pestanaca di Sant’Ippazio” è un eccellente prodotto agricolo dalle ottime qualità organolettiche e possiede un notevole contenuto di fibre e particolari proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.