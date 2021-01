Paolini: www.alberione.org è online in una nuova veste grafica e rinnovato nei contenuti

Dal 29 dicembre il sito www.alberione.org è online in una nuova veste grafica e rinnovato nei contenuti. “Uno degli obiettivi primari seguiti nella sua progettazione – si legge in una nota diffusa questa mattina – è stato quello di offrire contenuti che non fossero indirizzati solo ai membri della Famiglia Paolina, ma che potessero anche destare l’attenzione di chi si accosta per la prima volta alla conoscenza delle nostre realtà”. Il nuovo sito è costituito da tre sezioni principali accessibili dalla home page iniziale: beato Giacomo Alberione, Famiglia Paolina e Opera Omnia. Gli ideatori del progetto hanno voluto creare queste nuove sezioni per far conoscere la vita e la personalità del fondatore, la storia e la missione dei vari istituti paolini. Tutto questo anche attraverso una interessante media gallery. “La sfida più grande nel restyling del sito – si legge ancora nella nota – è stata senza dubbio lʼaggiornamento del database dellʼOpera Omnia che, con la vecchia struttura e motore di ricerca obsoleto, non consentiva una consultazione agevole delle opere stesse. Pertanto, oltre alle diverse modalità di ricerca per filtro già esistenti, con il nuovo sistema è prevista una ricerca per sigla e numero di pagina delle opere del Fondatore, secondo il metodo di citazione adottato dai nostri Istituti”. Questa modalità, che per alcuni testi richiederà ancora un intervento di ottimizzazione, la consultazione si ispira a testi già collaudati tipo la Bibbia online della Cei. Ciò faciliterà soprattutto il lavoro di ricerca di specifiche citazioni che si ritrovano numerose durante lo studio degli scritti del Fondatore. A breve verrà resa disponibile anche una App che sarà possibile installare sul proprio dispositivo mobile e che permetterà di avere rapido accesso a numerose risorse presenti nel sito e nell’Opera Omnia, tra cui il libro delle Preghiere della Famiglia Paolina e l’Agenda Paolina.