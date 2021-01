Giornata missionaria ragazzi: progetti da sostenere nel mondo e materiali per il 6 gennaio

(foto Fondazione Missio)

Hanno tutti un comune denominatore i progetti che la Pontificia opera infanzia missionaria (Poim) propone ai fedeli di sostenere: sono sempre a favore dei bambini, in qualunque villaggio del mondo si trovino, e vengono attuati grazie all’impegno dei missionari “che non si fermano di fronte alle difficoltà o alle condizioni di vita disagiate, ma condividono tutto con le persone per la quali operano”. In vista del 6 gennaio, Giornata missionaria dei ragazzi, sul sito della Fondazione Missio vengono presentati alcuni progetti realizzati dalle Poim nei diversi continenti.

Il “Camp Kizito” in Burkina Faso, ad esempio, è un campo-scuola che ha come obiettivo quello di sviluppare nei bambini il rispetto di sé e degli altri. Il campo si svolgerà nel mese di agosto e avrà la durata di 15 giorni. A partecipare saranno circa 300 bambini tra i 6 e i 14 anni, che vivranno insieme. “Attraverso gli incontri di catechesi, potranno conoscere Gesù e scoprire l’importanza della fede. Inoltre, facendo esperienza di convivenza pacifica e di collaborazione, i bambini impareranno ad accettarsi e sostenersi a vicenda”. Per organizzare il suddetto campo vocazionale è necessario coprirne le spese.

Sul sito di Missio vengono presentati altri progetti, da sostenere, in Papua Nuova Guinea, Albania e Haiti: https://www.missioitalia.it/verso-la-gmr-questo-natale-aiuta-i-missionari/

Qui i materiali per animare la Giornata missionaria dei ragazzi: https://www.missioitalia.it/materiale-per-lanimazione-della-gmr-2021/