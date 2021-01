Diocesi: a Grosseto l’effigie della Madonna di Loreto, due giornate di preghiera in cattedrale

Il 5 e 6 gennaio si svolgeranno, nella cattedrale di Grosseto, due giornate di preghiera dinanzi all’effigie della Madonna di Loreto. La sacra immagine dal 23 dicembre scorso è pellegrina a Grosseto, presso la base del 4 Stormo, nell’ambito del Giubileo lauretano per celebrare il centenario della elezione della Madonna di Loreto a patrona degli aviatori. Nel contesto di questa peregrinatio, due giornate sono state riservate all’accoglienza della statua nella cattedrale di san Lorenzo. Il 5 gennaio alle 17 vi sarà l’accoglienza, a cui seguirà, alle 17.30, la preghiera del Rosario, che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della diocesi (@diocesidigrosseto). Alle 18 don Jarek Migus, sostituto del cappellano militare impegnato in una missione in Kosovo, presiederà la messa nella vigilia dell’Epifania. Quindi la sacra immagine sarà riportata presso il 4 Stormo da dove, la mattina del 6 gennaio farà ritorno in cattedrale. Alle 10.30 l’accoglienza, alla presenza del vescovo monsignor Rodolfo Cetoloni, del comandante della base colonnello Eros Zaniboni, del sindaco di Grosseto e delle rappresentanze delle forze armate di stanza in città. Poi alle 11 la messa solenne nella festa dell’Epifania. “Viviamo le ristrettezze di questo tempo difficile – ha detto monsignor Cetoloni – ma apriamo il cuore alla speranza sapendo che in città, in questo momento, per dono della Provvidenza abbiamo contemporaneamente il tondo Botticelli che raffigura Maria con in braccio Gesù bambino, e l’effigie della Madonna di Loreto, chiedendo a lei la protezione per Grosseto, per gli uomini e le donne dell’Arma azzurra e per le famiglie più provate da questa pandemia e dalle conseguenze che sta determinando”.