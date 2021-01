Diocesi: Acireale, nel video-racconto di Massimo Vittorio la pietà popolare in tempo di Covid

(Foto: Massimo Vittorio)

Dalla “normalità” di una solennità di una manifestazione religiosa alle restrizioni imposte per contenere l’emergenza sanitaria. Questo il contenuto del video-racconto del fotoamatore Massimo Vittorio pubblicato sul canale Youtube della diocesi di Acireale.

“Il fotoamatore Massimo Vittorio, a conclusione di quest’anno che ci ha visto contrastare il virus, ha evidenziato il pre Covid-19 e la successiva pandemia”, spiega una nota, nella quale si sottolinea che “le foto di Massimo, raffiguranti i momenti più importanti di alcune feste religiose, non ci lasciano indifferenti”. “Tramite questi scatti – viene spiegato – è riuscito a cogliere la nostra convivenza con il virus fatta di compostezza, silenzio, emozione, rigore, distanze, imbarazzo e preghiera. Le feste religiose in tempo di Covid, non più nella varietà delle loro forme esteriori, diventano un’opportunità per riscoprire la fede e alimentare il rapporto con Dio”.

“Il connubio fede-folklore che in Sicilia sembrava inscindibile, dinnanzi a questa pandemia sembra vacillare – osserva Vittorio –, si è di fronte alla ri-scoperta dei valori più intimi che forse avevamo smarrito. La fede al tempo del Covid risuona con tutta la propria voce intima e personale ed il folklore lascia spazio al silenzio”. “In questo video-racconto – aggiunge il fotoamatore – si evidenzia come il devoto, guardandosi nella propria interiorità, ha saputo andare oltre pur accettando i limiti e i divieti”. “Tutto va oltre, perché la fede va oltre – continua Vittorio –. Io ho osservato con emozione e ho provato a raccontarla. Se ci sono riuscito non saprei, ma l’emozione è ancora viva in me”.