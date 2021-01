Giornata mondiale pace: Mattarella al Papa, serve “maggiore protagonismo delle donne”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In quanto membri del Consiglio dei Diritti Umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, avvertiamo con particolare forza l’impegno nella tutela e promozione dei diritti umani fondamentali, inalienabili, universali e indivisibili”. Lo scrive il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato dal Papa in occasione della 54ª Giornata mondiale della pace, che si celebra oggi sul tema: “La cultura della cura come percorso di pace”. “L’Italia chiede e offre a tutti i Paesi rispetto e collaborazione in questo ambito così importante per la vita della comunità internazionale”, assicura Mattarella: “Continueremo, inoltre, a sostenere le iniziative volte a prevenire nuovi conflitti, a gestire con equità e lungimiranza le sfide globali, e a costruire società pacifiche e inclusive”. In questo spirito, il capo dello Stato si unisce all’auspicio del Papa “di un maggiore e diffuso protagonismo delle donne” e alle considerazioni “sulla necessità di uno sforzo pedagogico che, coinvolgendo famiglia, scuola e università, contribuisca a modellare le nostre società sulla base di un ritrovato spirito di fratellanza, affinché ognuno diventi testimone della cultura della cura”.