Papa Francesco: messa inizio anno, “oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore”

“Dal cuore nasce il bene: quanto è importante tenere pulito il cuore, custodire la vita interiore, la preghiera!”. Ad esclamarlo è il Papa, nell’omelia della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 54.ma Giornata Mondiale della Pace, letta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. “Quanto è importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose”, raccomanda Francesco: “Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato. Non serve conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura”. “Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura”, l’’invito del Papa: “Perché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi”.