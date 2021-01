Papa Francesco: messa inizio anno, “trovare tempo per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di ascolto e di cura”

“Trovare tempo per qualcuno”. E’ questo, per il Papa, il modo migliore di cominciare il nuovo anno. “Il Signore – spiega Francesco, nell’omelia della solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 54ª Giornata mondiale della pace, letta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – non si trova una volta per tutte: va trovato ogni giorno”. “Dio è grandezza nella piccolezza, fortezza nella tenerezza”, sottolinea il Papa: come i pastori, “anche noi non avremmo trovato Dio se non fossimo stati chiamati per grazia. Non potevamo immaginare un Dio simile, che nasce da donna e rivoluziona la storia con la tenerezza, ma per grazia lo abbiamo trovato. E abbiamo scoperto che il suo perdono fa rinascere, la sua consolazione accende la speranza, la sua presenza dona una gioia insopprimibile. Lo abbiamo trovato, ma non dobbiamo perderlo di vista”. “E noi, che cosa siamo chiamati a trovare all’inizio dell’anno?”, si è chiesto Francesco: “Sarebbe bello trovare tempo per qualcuno. Il tempo è la ricchezza che tutti abbiamo, ma di cui siamo gelosi, perché vogliamo usarla solo per noi. Va chiesta la grazia di trovare tempo: tempo per Dio, per gli uomini, per il prossimo. Tempo per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di ascolto e cura”. “Se troveremo tempo da regalare, saremo stupiti e felici, come i pastori”, assicura il Santo Padre: “La Madonna, che ha portato Dio nel tempo, ci aiuti a donare il nostro tempo. Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici il nostro tempo e insegnaci a trovare tempo per Dio e per gli altri”.