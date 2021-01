Messaggio di fine anno 2020: Mattarella, “la pandemia ci ha fatto riscoprire e comprendere quanto siamo legati agli altri”

(Foto Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Un tono chiaro e quasi solenne accompagna le parole che il presidente della Repubblica nel discorso di fine anno usa per riferirsi alle mosse che il Paese dovrà perseguire per il rilancio economico. “Il piano europeo per la ripresa – afferma -, e la sua declinazione nazionale – che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse – possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”. Poi scandisce bene: “Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la propria parte”. “La pandemia ci ha fatto riscoprire e comprendere quanto siamo legati agli altri; quanto ciascuno di noi dipenda dagli altri. Come abbiamo veduto, la solidarietà è tornata a mostrarsi base necessaria della convivenza e della società. Solidarietà internazionale. Solidarietà in Europa. Solidarietà all’interno delle nostre comunità”.