Giornali Fisc: Toscana Oggi, ritrovata a San Marco la ricetta di un elisir con coca e kola

La Coca-Cola ha un’antenata nata a Firenze? La suggestione nasce da un documento rimasto nascosto per oltre un secolo nell’archivio dell’antica Farmacia di San Marco, in via Cavour. Lo racconta il settimanale Toscana Oggi, che ha raccolto la testimonianza dei padri domenicani. Un foglietto pubblicitario di metà Ottocento, riemerso durante il riordino dell’archivio, descrive infatti un “elixir vinoso ricostituente” a base di foglie di coca boliviana e noce di kola. Gli stessi ingredienti che, pochi anni dopo, il farmacista americano John Stith Pemberton avrebbe impiegato per il “French Wine Coca”, il preparato da cui nacque nel 1886 la Coca-Cola. Non esistono però documenti che dimostrino un collegamento con l’elisir fiorentino. A ritrovare il foglio è stato padre Manuel Russo, rettore del convento di San Marco. “Mi sono imbattuto nell’antica pubblicità di questo elisir mentre consultavo il nostro archivio. Ho iniziato ad approfondire la documentazione conservata nel convento e ho scoperto che era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati”, racconta. Il preparato, indicato contro stanchezza, mal di testa e debolezza, conteneva trenta grammi di noce di kola e dieci di foglie di coca boliviana in un litro di miscela alcolica.

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