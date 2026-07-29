Calabria: Libera Terra, domani manifestazione “Diamo linfa al bene” per sostenere la Valle del Marro

L’Amministrazione Comunale di Polistena, Libera, la Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra e le ragazze e i ragazzi di Estate Liberi, domani, giovedì 30 luglio alle ore 21.30 presso il Palazzo della Cultura di Polistena, si ritroveranno insieme per l’iniziativa “Diamo linfa al bene”. La campagna, promossa da Libera nell’ambito del percorso “Fame di verità e giustizia”, per chiedere che il 2% del FUG, fondo unico giustizia, ossia “i soldi sottratti ai mafiosi e corrotti, venga destinato al riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, per sostenere e valorizzare quelle realtà sociali ed esperienze che nel nostro Paese sono impegnate nella restituzione alla collettività di quegli immobili illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata”.

Un’iniziativa, quella di domani che si svolge a pochi giorni dall’ennesima intimidazione nei confronti della Valle del Marro -Libera Terra, la quale ha dovuto fare i conti “con un altro incendio che ha interessato alcuni uliveti secolari su terreni confiscati alla ‘ndrangheta a Oppido Mamertina nella Piana di Gioia Tauro”, spiega una nota. Un’occasione, in attesa che venga fatta piena luce, per “non lasciare soli e dimostrare vicinanza e solidarietà ai soci della Cooperativa che, con la determinazione di sempre, vogliono continuare a coltivare quei terreni, divenuti simbolo di riscatto per un’intera comunità”. Ma anche un’occasione “utile di confronto e impegno per il potenziamento, e non un indebolimento, della legge 109/96, che in questi 30 anni ha permesso la nascita di migliaia di esperienze sul riuso sociale dei beni confiscati, che, come dimostrano gli attacchi alla Valle del Marro – Libera Terra e non solo, continua ad essere uno strumento efficace di contrasto materiale e culturale alle mafie”.

Nei giorni scorsi alla cooperativa era giunta la solidarietà dal vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Giuseppe Alberti che ha espresso vicinanza e preoccupazione: “guardiamo a quanto accaduto con dolore, ma anche con una preoccupazione che non possiamo tacere. Non si tratta di un episodio isolato: è l’ennesimo capitolo di una violenza che torna a colpire chi ha scelto di lavorare la terra nel segno della legalità e della dignità. Questo ripetersi di gesti che feriscono il bene comune ci dice che c’è ancora tanta strada da fare per liberare davvero questa terra dalla logica della prevaricazione e della paura”. Come Chiesa “siamo accanto alla Cooperativa, ai suoi soci, a chi ogni giorno sceglie il lavoro onesto invece della sopraffazione”, ha detto il presule: “ma non basta la vicinanza: serve un impegno di tutti – istituzioni, comunità, famiglie, giovani -perché il cambiamento che questa terra aspetta da troppo tempo non resti bloccato dalla violenza di chi non vuole che le cose cambino”. E l’invito a “non abituarsi mai a fatti come questo, a non lasciarli scivolare via come normalità. Ogni ulivo bruciato è un segno di quanto lavoro ci sia ancora da fare, ma anche un richiamo a non arrenderci”.

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