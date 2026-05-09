Educazione: Andria, dalla Caritas 20 borse di studio per studenti delle scuole superiori

(Foto diocesi Andria)

Per il settimo anno consecutivo la Caritas diocesana di Andria, insieme all’Ufficio scuola della diocesi, promuove il bando “Ritorniamo a scuola 2026-2027”, iniziativa dedicata al sostegno educativo di studenti provenienti dai comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge. Il progetto mette a disposizione 20 borse di studio del valore di 150 euro ciascuna, destinate all’acquisto di libri scolastici per ragazzi che concluderanno la scuola media con una valutazione pari o superiore a 9/10 e con Isee non oltre i 10.140 euro. Le domande potranno essere presentate dal 9 maggio al 4 giugno 2026 utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Caritas diocesana, dove sarà possibile consultare anche il testo completo del bando e tutte le informazioni utili. Ogni richiesta sarà associata a un codice identificativo per consentire ai candidati di verificare l’esito della procedura. La documentazione dovrà poi essere integrata entro il 15 luglio con l’attestato di valutazione finale dell’alunno. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 24 luglio, mentre la consegna dei libri di testo avverrà nel corso di un incontro pubblico previsto il 15 settembre nella sede della Caritas diocesana di via De Nicola ad Andria. Le domande potranno essere raccolte anche nei Centri di ascolto di Canosa di Puglia e Minervino Murge. L’iniziativa, nata durante il periodo pandemico per contrastare la povertà educativa e il digital divide, rientra oggi nel programma “I have a dream”, dedicato al sostegno dei minori attraverso attività educative, culturali e formative.