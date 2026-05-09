Giornata dell’Europa: mons. Crociata (vescovi Ue), “rilanciamo il sogno dei padri fondatori, un’Europa capace di assicurare pace”

“In questa Giornata dell’Europa, ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori: un’Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili”. Lo scrive mons. Mariano Crociata, presidente della Commissione degli episcopati dell’Unione Europea in una Dichiarazione diffusa oggi in occasione della Giornata dell’Europa.

“Di fronte alle sfide del nostro tempo, l’Unione europea ritrovi la forza della sua anima, fondata sul dialogo, sulla responsabilità comune e sulla speranza.

Il 9 maggio non è soltanto una ricorrenza istituzionale, ma un invito a costruire un’Europa più unita e vicina ai cittadini, capace di essere voce di fratellanza nel mondo e ponte tra i popoli. Come Chiese in Europa, continuiamo a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune”.