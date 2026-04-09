Veglia per la pace: Genova, sabato 11 aprile una Giornata tra preghiera e incontri

Per rispondere all’appello del Papa, la diocesi di Genova ha in programma per sabato 11 aprile una Giornata di preghiera per la pace che sarà scandita da alcuni momenti significativi. Al santuario della Guardia alle 8.20 la messa celebrata da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, nell’ambito del pellegrinaggio diocesano del primo sabato del mese. Al termine il presule reciterà una preghiera per la pace, cui seguirà la benedizione della nuova cella campanaria della basilica, già in programma. Al Museo diocesano alle 15.30, nell’ambito della terza edizione del Festival biblico, Tommaso Greco, docente di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, e Mauro Grondona, docente di Diritto privato all’Università di Genova, interverranno sul tema “Critica della ragion bellica. Un dialogo aperto attorno alla tesi che l’uomo non è naturalmente incline alla guerra”. Nella chiesa di Santa Caterina in Portoria alle 18.30 il Festival biblico propone l’incontro “San Francesco e l’economia. Esperienze francescane in dialogo”. Intervengono mons. Tasca, p. Giampiero Gambaro, economista, e fra Valerio Folli, direttore della Caritas Sant’Antonio. “La nostra diocesi accoglie con prontezza l’invito di Papa Leone a radunarci per pregare insieme per la pace”, spiega don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l’Annuncio del Vangelo: “Al mattino ci ritroveremo al santuario della Guardia dove, in concomitanza con l’inaugurazione della cella campanaria, faremo letteralmente ‘suonare la pace’, riuniti in una corale preghiera per chiedere la fine di tutte le guerre nel mondo. Al pomeriggio, nell’ambito degli incontri del Festival biblico genovese, avremo due momenti molto significativi per riflettere sui temi della pace. Come spesso diciamo, ciascuno di noi può fare la sua parte, adottando stili e comportamenti di pace e di dialogo”. Tutte le parrocchie e le associazioni della diocesi – spiega una nota – sono state invitate a organizzare, nelle comunità locali, momenti di preghiera e riflessione sulla pace.

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