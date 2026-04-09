Commissione Ue: 400 milioni per i ricercatori post-dottorato. Von der Leyen: “Futuro dell’Europa si basa sulla conoscenza”

La Commissione europea apre oggi il bando 2026 per borse di studio post-dottorato Marie Skłodowska-Curie Actions (Msca), con una dotazione di 399,05 milioni di euro. Queste borse di studio “supportano i ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca per svolgere le loro attività di ricerca all’estero e acquisire nuove competenze in diverse discipline e settori”, precisano dalla Commissione. I ricercatori beneficeranno della collaborazione con i principali gruppi scientifici, “contribuendo alla competitività dell’Ue attraverso la loro ricerca all’avanguardia”. Le candidature sono aperte da oggi e si chiuderanno il 9 settembre 2026. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il futuro dell’Europa si basa sulla conoscenza, la scoperta e il talento. Per 30 anni, le azioni Marie Skłodowska-Curie hanno permesso ai ricercatori di spingere i confini della scienza e di trasformare le idee in progresso per la società. Oggi rinnoviamo questo impegno. Per i ricercatori di tutto il mondo, il nostro messaggio è chiaro: porta la tua ambizione, porta il tuo talento: l’Europa è il tuo posto per innovare e prosperare”.

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