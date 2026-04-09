Società: Ancona, domani un incontro sui Centri per la famiglia organizzato dal Forum Marche

Domani, venerdì 10 aprile, si terrà un appuntamento formativo e di dialogo sul tema dei Centri per la famiglia. L’evento, che si svolgerà nella sala Parlamentino Palazzo Li Madou della Regione Marche, ad Ancona, dalle 15.30 alle 17, è promosso dal Forum delle associazioni familiari delle Marche in collaborazione con l’Anci Marche, il Forum nazionale delle associazioni familiari e dall’Assessorato alle Politiche sociali per la famiglia della Regione Marche.

Interverrà Assuntina Morresi, vice capo di Gabinetto della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che offrirà un contributo istituzionale sul tema, con particolare riferimento al nuovo Piano nazionale per la Famiglia 2025/2027. “L’iniziativa, rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo dei Centri per la famiglia come luoghi strategici per lo sviluppo territoriale, capaci di favorire politiche integrate, processi di coprogettazione e interventi mirati al rafforzamento del tessuto sociale”, si legge in una nota del Forum delle associazioni familiari delle Marche.

Ad aprire i lavori saranno il vice presidente dell’Anci Marche e sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, e il presidente del Forum associazioni familiari delle Marche, Franco De Felice. Seguiranno gli interventi di Maria Elena Tartari, dirigente delle Politiche sociali della Regione Marche, e Valerio Valeriani, coordinatore degli Ambiti territoriali sociali 16, 17, 18.

Nel corso dell’incontro si affronteranno temi centrali quali il ruolo della famiglia come protagonista attiva nella coesione sociale, le potenzialità dei Centri per la famiglia e le prospettive future di sviluppo. Speciale contributo sarà quello di Pinella Crimì, vice presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, che interverrà sul tema “La famiglia come protagonista attiva nel rafforzamento del tessuto sociale e della coesione comunitaria”. Seguirà una sessione dedicata alla situazione attuale e alla programmazione futura dei Centri per la famiglia, con l’intervento di Assuntina Morresi su “Storia e percorsi dei Centri famiglia. La situazione attuale – Interventi mirati e programmazione per il futuro”. L’incontro si concluderà con un momento di confronto con le associazioni familiari e gli Ambiti territoriali sociali, guidato da Franco Pesaresi, coordinatore di Ats 9 Jesi. L’evento, sarà moderato da Maria Elena Tartari.

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