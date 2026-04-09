Seminaristi: Cagliari, domani si conclude il Torneo nazionale di calcio a 5

Si conclude domani, 10 aprile, nel centro sportivo “Piergiorgio Frassati” del Seminario arcivescovile a Cagliari, il XVI Torneo nazionale di calcio a 5 dei Seminari regionali italiani, ospitato quest’anno in Sardegna. Sono circa 80 i seminaristi, tra i 19 e i 30 anni, provenienti da diverse realtà italiane ed iscritti alla competizione che vede la partecipazione di 10 squadre. “È il segno della vitalità dell’annuncio cristiano, con protagonisti giovani uomini adulti alle prese con la propria vita per consegnarla e consacrarla al servizio di Dio e degli uomini”, sono le parole rettore del seminario regionale, don Riccardo Pinna. Il torneo si inserisce nel percorso formativo dei seminari, dove anche lo sport contribuisce alla crescita umana e relazionale, favorendo legami di amicizia e attenzione al bene comune. Durante le giornate, i partecipanti hanno anche l’opportunità di conoscere i luoghi simbolo della fede cittadina, mentre un momento centrale è la messa presieduta dall’arcivescovo mons. Giuseppe Baturi. L’evento è seguito anche a distanza dalle comunità dei seminari italiani e dai formatori, riuniti a Napoli per il convegno annuale.

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