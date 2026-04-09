Pontificia Accademia delle scienze sociali: dal 14 aprile plenaria su “legittimità, democrazia e ridefinizione dell’ordine internazionale”

(Foto Pontificia Accademia delle scienze sociali)

“La democrazia non è moralmente autosufficiente, ma dipende da valori che hanno la loro fonte nella dignità umana e dovrebbero essere preservati politicamente attraverso un sistema giuridico in sintonia con la legge naturale”. È uno dei cardini della riflessione che la Pontificia Accademia delle scienze sociali affronterà a partire da martedì 14 aprile nella sua Assemblea plenaria, dedicata al tema “L’uso del potere: legittimità, democrazia e la ridefinizione dell’ordine internazionale”. A trent’anni dalle sessioni plenarie del 1998 e del 2000 sulla democrazia, l’Accademia torna sul tema in un contesto profondamente mutato, segnato dalla crisi delle democrazie liberali e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici mondiali. I lavori saranno aperti dalla presidente Helen Alford e le sessioni coordinate da Vittorio Hösle (Università Notre Dame), Rodrigo Guerra-Lopez (Pontificia Commissione per l’America Latina), Krzysztof Wielecki (Università di Varsavia), Fabio Ferrucci (Università del Molise), Niraja Gopal Jayal (King’s College Londra) e dal card. Stephen Chow Sau-Yan, vescovo di Hong Kong. Il documento cita Papa Leone XIV: “Il cammino verso la pace richiede cuori e menti educati alla sollecitudine verso gli altri e capaci di percepire il bene comune nel mondo di oggi”.