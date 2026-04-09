Università: Istituto Universitario Sophia, aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026/27

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2026/27 dell’Istituto Universitario Sophia. L’ateneo con sede a Loppiano (Firenze) presenta un percorso universitario rinnovato e completo (triennale e magistrale), un doppio titolo con l’Università di Perugia e una nuova sede didattica a Firenze. La nuova proposta – si legge in un comunicato – offre un percorso universitario completo (3+2) integrando due cicli di studio pienamente strutturati: il Baccalaureato in Filosofia e Scienze Umane (Laurea Triennale, interclasse L-5/L-24) e la Licenza in Filosofia, Economia di Comunione e Ambiente (Laurea Magistrale, classe LM-78). L’approccio prevede “un metodo formativo rigoroso e transdisciplinare che integra filosofia, teologia, scienze umane ed economia, una comunità internazionale e percorsi professionali solidi e riconosciuti”. “In questo cambiamento d’epoca caratterizzato da incertezza e frammentazione – afferma il Rettore Declan J. O’Byrne –, con la nuova offerta formativa, Sophia conferma la propria missione, assumendo un ruolo strategico nella formazione di persone capaci di unire pensiero critico, competenze interdisciplinari, progettuali e responsabilità verso il bene comune, per porre le basi di un altro futuro, agendo nell’ambito della sostenibilità integrale, dell’economia, della progettazione sociale, territoriale e dell’innovazione”. Grazie alla collaborazione istituzionale con l’Università degli Studi di Perugia, entrambi i percorsi permettono il conseguimento di un doppio titolo accademico, ecclesiastico e statale, con piena validità nell’ordinamento universitario italiano e riconoscimento internazionale.

Con il prossimo anno accademico, Sophia inaugura anche una nuova sede didattica a Firenze (presso l’Istituto affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale), in Piazza Tasso 1/A, che ospiterà le attività del Baccalaureato. La scelta di Firenze risponde alla volontà di offrire agli studenti un contesto universitario ricco, dinamico e culturalmente vibrante, con l’accesso alle opportunità accademiche, professionali e culturali di una delle città universitarie più prestigiose d’Europa.

La qualità della vita accademica a Sophia è anche garantita dalla possibilità di vivere un’esperienza di studio personalizzata e aperta al mondo, grazie alla rete selezionata di partner che supporta le attività didattiche e offre opportunità concrete di tirocinio e inserimento professionale in contesti internazionali, tra cui: ASCES-UNITA, Sophia ALC (America Latina), Together for a New Africa, Economia di Comunione Corea, Ethos Capital e Consulus. Per info, clicca qui.

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