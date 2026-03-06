Vescovi Sicilia: da lunedì a Valverde sessione primaverile, tre giorni di confronto sulla Chiesa dell’Isola

Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo la diocesi di Acireale ospiterà la sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana, che riunirà i vescovi dell’Isola per alcuni giorni di confronto, riflessione e programmazione pastorale. L’evento vedrà centrale il santuario della Madonna di Valverde, retto dai Padri agostiniani e luogo in cui si terranno i momenti di preghiera che coinvolgeranno i vescovi siciliani. Nel corso della sessione, si legge in un comunicato della diocesi di Acireale, i vescovi affronteranno temi centrali per la vita delle comunità ecclesiali, con particolare attenzione alle sfide pastorali, sociali e culturali che interessano oggi il territorio siciliano.

Un momento particolarmente significativo – viene sottolineato – sarà nella serata di martedì 10 marzo, dalle 20, quando i vescovi di Sicilia presiederanno una veglia di preghiera per la pace al santuario di Maria Santissima di Valverde. La celebrazione, aperta ai fedeli, sarà un segno di comunione e di preghiera per i popoli segnati da guerre e tensioni internazionali.

I lavori della Conferenza episcopale si svolgeranno nella sala conferenze del Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, dove ogni giorno alle 11.30 è previsto anche un punto stampa.

