Vescovi Calabria: ad Ariccia gli esercizi spirituali

Dal 2 marzo ad oggi i vescovi della Calabria hanno vissuto ad Ariccia, presso la Casa Divin Maestro, gli esercizi spirituali annuali della Conferenza episcopale calabra. Il ritiro è stato preceduto, nella mattinata del 2 marzo, dall’udienza con Papa Leone XIV in occasione dell’incontro delle comunità della Facoltà Teologica Pugliese e dell’Istituto Teologico di Calabro. Dopo quell’incontro, i vescovi si sono “immersi nel ritmo discreto degli esercizi: il silenzio che custodisce la preghiera, la liturgia condivisa, il tempo disteso dell’ascolto” attraverso la predicazione dell’abate Luca Fallica che ha scelto come guida il Libro di Giona. Nel corso di queste giornate di spiritualità, il 4 marzo, i vescovi calabresi si sono inoltre uniti spiritualmente a tutti gli episcopati d’Europa in un momento di preghiera per invocare il dono della pace, raccogliendo l’invito a vivere “una comunione di intercessione per i popoli segnati dalla guerra e dalla violenza”.

