Borgo Laudato si’: a Castel Gandolfo nasce la Global Alliance per l’ecologia integrale. Card. Baggio, “unire scienza, comunità e fede per custodire il creato”

(Foto Vatican Media/SIR)

Prenderà il via lunedì 9 marzo, nei giardini papali di Castel Gandolfo, la Global Alliance, un’iniziativa internazionale dedicata all’ecologia integrale e alla sostenibilità globale, promossa dal Centro di alta formazione Laudato si’ e dall’Università di Notre Dame. All’evento inaugurale parteciperanno rappresentanti di oltre sessanta università di Europa, Asia, America e Africa, oltre a esponenti delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella lotta alla crisi climatica. La Global Alliance nasce con l’obiettivo di connettere università, centri di ricerca, comunità e istituzioni impegnate nella promozione di pratiche sostenibili, unendo fede, scienza e giustizia sociale per contrastare degrado ambientale, disuguaglianze e ingiustizie ecologiche. “La Global Alliance nasce come un cammino condiviso di speranza: unire scienza, comunità e fede per custodire il creato, proteggere i più fragili e costruire insieme un futuro sostenibile, giusto e rispettoso di ogni persona”, sottolinea il card. Fabio Baggio, direttore generale del Centro di alta formazione Laudato si’ e tra gli ideatori dell’iniziativa. “Notre Dame è profondamente impegnata nella visione morale della Laudato si’, per salvaguardare coloro che si trovano ai margini e prendersi cura della nostra casa comune”, dichiara il presidente dell’Università, Robert A. Dowd.