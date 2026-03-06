Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: eletta la nuova presidenza della Conferenza episcopale e assegnate le deleghe episcopali

Il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, è stato eletto presidente della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta nel corso dell’assemblea ordinaria svoltasi il 3 e 4 marzo a Susa. Vice presidente è mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta, con delega anche all’amministrazione; segretario è mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì. Contestualmente sono state assegnate le deleghe episcopali. Mons. Franco Giulio Brambilla è stato nominato rappresentante Cep presso Ftis (incarico condiviso con mons. Alessandro Giraudo). Mons. Marco Arnolfo seguirà pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato. A mons. Piero Delbosco vanno clero, vita consacrata e seminari, la Commissione mista Cep-Vita consacrata e la presidenza della Commissione presbiterale regionale. Mons. Marco Brunetti è delegato per Caritas e salute; mons. Cristiano Bodo per la cooperazione missionaria tra le Chiese; mons. Derio Olivero per beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto, ecumenismo e dialogo interreligioso. Le comunicazioni sociali e la liturgia vanno a mons. Gianni Sacchi. Mons. Luigi Testore segue dottrina della fede, annuncio e catechesi, Sovvenire e Istituti diocesani sostentamento clero. Mons. Roberto Farinella è delegato per il laicato; mons. Marco Prastaro per cultura, scuola, università e Migrantes; mons. Alessandro Giraudo per il Servizio regionale per la tutela dei minori, l’Osservatorio giuridico e come rappresentante Cep presso Ftis. Mons. Daniele Salera si occuperà di famiglia e vita, giovani e vocazioni. Infine, mons. Guido Gallese segue pellegrinaggi, turismo e sport, Fies e santuari.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /