Commissione Ue: prima “Strategia sull’equità intergenerazionale”. Minzatu, “investire nelle persone per costruire il futuro”

“Investire nelle persone è il modo in cui costruiamo un futuro più equo e prospero. La strategia sull’equità intergenerazionale apre la strada a una maggiore solidarietà tra le generazioni, oggi e in futuro”. Lo ha dichiarato Roxana Mînzatu, vicepresidente della Commissione, a proposito della “strategia” dedicata ai giovani. “Il suo fulcro è il buon funzionamento dell’economia sociale di mercato europea. Ciò si riflette nel contratto intergenerazionale, che promuove un processo decisionale equo, opportunità eque e un giusto equilibrio tra le regioni”. Glenn Micallef, commissario per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, ha aggiunto: “Il futuro chiama, e la Commissione ha risposto. Si tratta di una scelta strategica. Un impegno a integrare l’equità, la sostenibilità, la resilienza e la lungimiranza in tutte le politiche. Salvaguardare la pace, i diritti umani, il diritto internazionale e il nostro pianeta è essenziale per proteggere la sicurezza e la prosperità a lungo termine dell’Europa”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /