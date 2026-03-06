Italiani nel mondo: Roma, alla Camera dei deputati la presentazione di una ricerca sulle famiglie emigrate

Sarà presentato il 12 marzo prossimo, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, il volume “Crescere expat. Famiglie italiane in giro per il mondo” della giornalista Eleonora Voltolina, residente in Svizzera. Nel volume l’autrice raccoglie le storie di tante famiglie italiane all’estero e che per tornare in Italia si devono fare trenta ore di volo, e famiglie che vivono al di là del confine. Le storie sono intrecciate ai risultati di una ricerca cui hanno partecipato oltre 1.200 genitori italiani residenti all’estero, realizzata con il sostegno della Migrantes, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana che ogni anno pubblica il Rapporto Italiani nel mondo, unico studio in Italia sulla mobilità italiana. Alla presentazione dialogheranno con l’autrice il direttore della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo, Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd della Camera dei deputati e storico dell’emigrazione italiana, moderati dalla giornalista Rai Veronica Fernandes.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /