Salvaguardia della natura: Greenaccord, al via oggi a Treviso il XVII Forum internazionale dell’informazione per “Un’umanità nuova con sete di futuro”

(Foto Greenaccord)

Ecologia integrale, cooperazione tra Italia e Stati Uniti, innovazione tecnologica al servizio dell’ambiente, filiera agroalimentare di qualità e gestione del cibo, responsabilità dei media e sostenibilità dei grandi eventi: sono questi alcuni dei temi che saranno al centro del XVII Forum internazionale dell’informazione per la salvaguardia della natura, promosso da Greenaccord Ets e dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno-Dolomiti in programma a Treviso da oggi al 21 marzo con il titolo “Building Future Together – Un’umanità nuova con sete di futuro”.

Per quattro giorni Treviso diventerà una redazione globale diffusa, accogliendo oltre 100 giornalisti provenienti da 40 Paesi insieme a rappresentanti istituzionali, amministratori pubblici, imprese innovative, accademici ed esponenti del mondo dell’arte e della cultura.

L’edizione 2026 assume una valenza strategica per la costruzione di un ponte tra il Triveneto e lo Stato del Colorado. Territori accomunati da identità montana, forte vocazione sportiva e turistica, innovazione tecnologica, sistemi produttivi dinamici e crescente attenzione alle politiche ambientali, Veneto e Colorado saranno protagonisti di un confronto su mobilità sostenibile, pianificazione territoriale, tecnologie pulite, economia montana e governance della sostenibilità.

La sessione inaugurale del Forum si terrà presso Ca’ dei Carraresi, ospiti della Fondazione Cassamarca. In tale sessione, dopo i saluti istituzionali, vi sarà l’intervento da remoto del ministro degli Affari esteri dell’Uruguay, Mario Lubetkin; a seguire uno spazio dedicato a Zeno Colò, che vinse due medaglie d’oro ai Mondiali di Aspen nel 1950, raccontato dal giornalista sportivo Franco Bragagna, e un focus dedicato alla sostenibilità dei grandi eventi internazionali, tenuto da Gloria Zavatta, Sustainability & Impact Director di Milano Cortina 2026, per illustrare il rapporto di sostenibilità dei Giochi e le strategie adottate per ridurre l’impatto ambientale e garantire un’eredità positiva per i territori ospitanti. A chiudere un concerto di Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini nel 2021.

Il programma affronterà inoltre il rapporto tra natura e bellezza, economia del benessere, rigenerazione urbana, bioarchitettura, agricoltura sostenibile, filiere del cibo, tecnologia digitale, ecologia della mente e dell’anima. Una sessione conclusiva sarà dedicata al ruolo dei media con l’intervento dei giornalisti della rete Greenaccord, con la consegna del Greenaccord International Media Award a Covering Climate Now (Ccn), realtà nordamericana impegnata nella narrazione delle sfide climatiche.

Nelle sessioni previste dal programma, gli interventi della chef stellata Chiara Pavan, del bioarchitetto tedesco Martin Hass, della Vicesindaca di Granada Ana Agudo, del cardinale veneto Beniamino Stella, del biomuseologo Maurizio Vanni, di Hanna Grahn responsabile della sostenibilità di Spotify, del museologo coreano Won-Joo Suh, degli imprenditori statunitensi Wayne Ronahaar, Ratna Sarma, Siam Sarma e Micheal Mayr.

Accanto ai momenti di dibattito, il Forum offrirà percorsi formativi accreditati all’Odg per i giornalisti e occasioni di incontro con le imprese del territorio, con l’obiettivo di valorizzare Treviso e Belluno come laboratorio europeo di innovazione ambientale e cooperazione internazionale.