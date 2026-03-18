Referendum giustizia: Fano, domani confronto pubblico sulle ragioni del sì e del no

In prossimità della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, l’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e l’Azione Cattolica diocesana organizzano per la serata di domani un confronto pubblico, moderato dall’avvocato Sofia Vitali, per conoscere le ragioni di chi sostiene il “sì” alla riforma e chi sostiene il “no”. Dalle 18.30, presso l’oratorio Acli di Sant’Orso, interverranno per il “sì” l’avvocato Marco Baietta, vicepresidente della Camera penale di Pesaro e responsabile Regione Marche Comitato Camere italiane per il sì, e per il “no” l’avvocato Francesco Galanti, portavoce provinciale Avvocati per il no.

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